Трамп заявил, что настало время для перемен в Иране

2 января, 09:33
Фото: ТАСС/Emily Molli
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал протесты в Иране.
"На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен", – написал он в своем микроблоге в Twitter.
Ранее МИД РФ назвал ситуацию в Иране внутренним делом страны, в которое недопустимо вмешательство, дестабилизирующее обстановку.
Акции протеста начались на прошлой неделе. С 28 декабря демонстрации проходят в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию.
Правоохранители задержали уже более 50 человек. В СМИ сообщалось, что во время протестов погибли 12 человек.
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