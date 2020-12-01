В Пуэрто-Рико разрушился телескоп "Аресибо"

18:14
Фото: AP Photo/Tomas van Houtryve, File
Одну из самых крупных в мире обсерваторий "Аресибо" в Пуэрто-Рико разрушил упавший облучатель антенны. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, глава программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев в своем аккаунте в Facebook.
В Сети появилось фото, на котором заметно отсутствие облучателя антенны. Он был закреплен над зеркалом телескопа с помощью специальных тросов. Ранее телескопу нанес повреждения основной трос, который порвался в ноябре. В августе это произошло со вспомогательным тросом, из-за чего ученые прекратили наблюдения и приняли решение разобрать телескоп. Это связано с опасностью его дальнейшего разрушения.
"Аресибо" работал 57 лет. Именно с него к звездному скоплению М13 отправили закодированное радиопослание инопланетным цивилизациям.
Ранее японские ученые составили трехмерную карту галактики и выяснили, что Земля движется к сверхмассивной черной дыре быстрее, чем считалось ранее. Исследователи отметили, что планеты находятся ближе к черной дыре на 2 тысячи световых лет.
10 декабря в ночном небе можно будет разглядеть МКС
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