В США испугались российских боевых роботов

Российский серийный роботизированный комплекс Платформа-М. Фото: ТАСС/Лев Федосеев

США могут проиграть России и Китаю в технологическом развитии в области робототехники и искусственного интеллекта. Аналитик из Штатов отметил недостаток финансирования этих отраслей в стране.

Обозреватель Закари Коэн заявил, что армия РФ разрабатывает роботов, интеллектуальные системы уничтожения беспилотников и крылатые ракеты. Они должны самостоятельно анализировать данные радаров и решать как действовать в боевой ситуации, сообщает "Лента.ру". А в Китае развитие роботов и ИИ считают приоритетной задачей в государственном масштабе.

При этом в США есть недостаток инвестиций в искусственный интеллект и четкого плана развития этой области также нет.

Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают тяжелого боевого робота. Разведывательно-ударный комплекс "Вихрь" весит больше 14,5 тонны, при этом обладает хорошей проходимостью. Он уже прошел несколько испытаний.