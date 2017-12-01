В США испугались российских боевых роботов

1 декабря, 10:30
Российский серийный роботизированный комплекс Платформа-М. Фото: ТАСС/Лев Федосеев
США могут проиграть России и Китаю в технологическом развитии в области робототехники и искусственного интеллекта. Аналитик из Штатов отметил недостаток финансирования этих отраслей в стране.
Обозреватель Закари Коэн заявил, что армия РФ разрабатывает роботов, интеллектуальные системы уничтожения беспилотников и крылатые ракеты. Они должны самостоятельно анализировать данные радаров и решать как действовать в боевой ситуации, сообщает "Лента.ру". А в Китае развитие роботов и ИИ считают приоритетной задачей в государственном масштабе.
При этом в США есть недостаток инвестиций в искусственный интеллект и четкого плана развития этой области также нет.
Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают тяжелого боевого робота. Разведывательно-ударный комплекс "Вихрь" весит больше 14,5 тонны, при этом обладает хорошей проходимостью. Он уже прошел несколько испытаний.
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