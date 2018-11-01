Сирия призвала "Аэрофлот" возобновить полеты в страну

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Министр транспорта Сирии Али Хамуд призвал авиакомпанию "Аэрофлот" возобновить полеты в страну. Министр считает, что причины, по которым "Аэрофлот" прекратил полеты в Дамаск, остались в прошлом.

"Мы приглашаем компанию "Аэрофлот" вернуться в Сирию и стать первой компанией, которая возобновит свою работу из числа международных компаний", – заявил Али Хамуд в интервью РИА Новости.

"Аэрофлот" остановил полеты в Дамаск в августе 2012 года из-за снижения пассажиропотока, вызванного боевыми действиями. Сейчас рейсы между столицами двух стран осуществляет сирийская авиакомпания Cham Wings. Полеты возобновились в июле 2018 года.