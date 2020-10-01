12-летняя девочка умерла из-за многочисленных укусов вшей

Фото: depositphotos/kwanchaichaiudom

В Америке у 12-летней девочки внезапно остановилось сердце. По словам медиков, это случилось из-за малокровия у ребенка. Неожиданную смерть школьницы начала расследовать полиция, сообщает "Экспресс газета".

Уточняется, что девочка страдала от вшей. Родители не стали обращаться к врачу с данной проблемой, а решили изолировать ребенка от общества, заперев в комнате. Школьница провела там больше недели и в результате многочисленных укусов насекомых скончалась.

Как сообщает Daily Mail, полиция была шокирована состоянием тела девочки. Отмечается, что она не мылась, из-за чего паразитов становилось только больше. Родители школьницы арестованы по обвинению в убийстве второй степени.

Ранее эксперты зафиксировали ускоренное распространение азиатского тигрового комара в Турции. По словам специалистов, насекомое отличается повышенной агрессивностью в сравнении с собратьями.