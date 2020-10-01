В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском вертолете

01 октября, 11:08
Фото: AP/Azerbaijan's Defense Ministry
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщило о сбитом азербайджанском вертолете. Об этом ведомство написало на странице в Facebook.
"1 октября подразделения Армии обороны (Карабаха) на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе) сбили боевой вертолет противника, который упал на территорию Ирана", – указано в публикации.
В Нагорном Карабахе охарактеризовали подобную ситуацию как неизбежную, поскольку на границе с Ираном ведутся боевые действия.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
В ходе боевых действий погибли несколько человек, в том числе гражданские. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.
Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, бои в Нагорном Карабахе могут быть завершены, если правительство Армении выведет из региона свои войска. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан намерен восстановить свою территориальную целостность.
Ранее президент России Владимир Путин пообщался с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Российский лидер выразил обеспокоенность сложившейся в регионе конфликтной ситуацией.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют заявления других стран по обстановке в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что военные отслеживают динамику боевых действий и обстановку в точках соприкосновения противоборствующих сторон.
Конфликт в регионе впервые произошел в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Попытки мирного урегулирования кризисной ситуации продолжаются с 1992 года.
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