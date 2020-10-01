В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском вертолете

Фото: AP/Azerbaijan's Defense Ministry

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщило о сбитом азербайджанском вертолете. Об этом ведомство написало на странице в Facebook.

"1 октября подразделения Армии обороны (Карабаха) на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе) сбили боевой вертолет противника, который упал на территорию Ирана", – указано в публикации.

В Нагорном Карабахе охарактеризовали подобную ситуацию как неизбежную, поскольку на границе с Ираном ведутся боевые действия.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

В ходе боевых действий погибли несколько человек, в том числе гражданские. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, бои в Нагорном Карабахе могут быть завершены, если правительство Армении выведет из региона свои войска. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан намерен восстановить свою территориальную целостность.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Российский лидер выразил обеспокоенность сложившейся в регионе конфликтной ситуацией.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют заявления других стран по обстановке в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что военные отслеживают динамику боевых действий и обстановку в точках соприкосновения противоборствующих сторон.

Конфликт в регионе впервые произошел в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Попытки мирного урегулирования кризисной ситуации продолжаются с 1992 года.