Трамп на год продлил запрет на финансирование культурных обменов с РФ

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на 365 дней запрет на финансирование образовательных и культурных обменом с РФ. Текст распоряжения опубликован на сайте Белого дома.

Уточняется, что основанием для такого решения послужил закон о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. Как сказано в документе, США не будут оказывать негуманитарную помощь или финансировать программы образовательных и культурных обменов официальных лиц и сотрудников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 году.

При этом в тексте распоряжения Трампа есть оговорка, согласно которой сотрудничество с Россией в данной сфере может осуществляться, если это соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

Кроме того, 29 сентября сообщалось, что министерство финансов США выпустило директиву о новых ограничениях для российских банков и компаний нефтегазового сектора, которые вступят в силу с 28 ноября. Также стало известно, что президент США назначил госсекретаря Рекса Тиллерсона куратором американских санкций против России, Ирана и КНДР. В частности, Тиллерсону поручено закрепление на законодательном уровне антироссийских санкций, он же будет принимать решения об отказе в выдаче виз тем, кто "наносит ущерб кибербезопасности" США в пользу России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!