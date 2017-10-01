Саакашвили заявил о намерении сменить власть в Киеве

Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили намерен сменить власть на Украине. Об этом он заявил на митинге в субботу, 30 сентября, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киевская власть помешала ему поменять Одессу. Саакашвили принес извинения жителям этого города за то, что не сумел осуществить задуманные преобразования. Он призвал народ потребовать импичмента главы государства Петра Порошенко.

Отмечается, что речь бывшего руководителя длилась не более 20 минут.



Ранее суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 130 долларов.

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