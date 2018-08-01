Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой

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Строительство стены на границе США с Мексикой уже началось, возводятся первые элементы конструкции, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с группой активистов Республиканской партии в Тампе.

"Мы хотим максимальной безопасности на наших границах и хотим отметить заслуги тех, кто ее обеспечивает – сотрудников Иммиграционно-таможенной службы и других правоохранительных ведомств", – цитирует Трампа ТАСС. Он отметил, что строительство еще не предавалось широкой огласке. На проект выделили 1,6 миллиарда долларов, потребуются дополнительные средства.

Глава государства отметил, что для получения денег возможно придется пойти на некие радикальные меры, природу которых он не уточнил.

Стена на границе с Мексикой – одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. При этом он подчеркивал, что заплатить за южный барьер в итоге должна будет Мексика. В Мехико старательно отрицают намерение участвовать в проекте.