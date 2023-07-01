Байден согласился отложить публикацию части секретных документов об убийстве Кеннеди

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Президент США Джо Байден согласился отложить публикацию части секретных документов об убийстве в 1963 году главы государства Джона Кеннеди. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я утверждаю дальнейший перенос публикации и раскрытия информации из соображений необходимости защиты операций разведки, правоохранительных органов и армии и ведения международных отношений, которые по своему значению превышают интересы общественности в раскрытии материалов", – сообщил Байден.

Согласно заявлению американского лидера, он сделал это по просьбе национальных архивов в мае этого года, которые просили отложить публикацию некоторых документов.

Остальные материалы будут опубликованы после оценки о том, что данное действие не навредит правоохранительным структурам.

Ранее племянник президента Джона Кеннеди, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что к убийству его дяди было причастно ЦРУ. Он заявил о наличии "неопровержимых доказательств" этого, а также сообщил, что американская спецслужба также занималась и сокрытием следов убийства 35-го президента США.