В NASA разработали ожерелье от COVID-19

NASA создало ожерелье для защиты от коронавируса

Специалисты NASA создали ожерелье от коронавирусной инфекции в виде кулона с инфракрасным датчиком, сообщает телеканал Москва 24.

Датчик следит за руками владельца и не дает ему прикасаться к лицу – начинает вибрировать. Как сообщают ученые, COVID-19 проникает в организм через слизистые – глаза, нос и рот.

Однако американские специалисты подчеркивают, что ожерелье не заменяет маску, а просто напоминает о том, что не нужно трогать руками лицо.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала научным прорывом результаты британского клинического исследования RECOVERY. Ученые выяснили, что использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с коронавирусом.