Власти Румынии заявили о снятии ограничений из-за COVID-19

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Власти Румынии с 1 июня снимают еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, гражданам разрешают проводить мероприятия на открытом воздухе, в которых принимают участие до тысячи человек. Обязательным условием является ношение масок и соблюдение социальной дистанции, сообщает РИА Новости.

Также участники должны быть вакцинированы, иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или переболеть коронавирусом больше 15 и меньше 90 дней назад. Также на рабочие места могут вернуться до 70% сотрудников. А спортивные мероприятия будут проводиться со зрителями, однако трибуны должны быть заполнены только на четверть.

Кроме того, власти Румынии разрешили въезд в страну туристам. Путешественникам нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, переболеть COVID-19 меньше 90 дней назад или быть вакцинированными.

Ранее стало известно, что с 10 июня возобновится регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Люксембургом, однако эти страны не принимают туристов из России, за исключением отдельных категорий. Возобновляются регулярные рейсы в Ливан.

С 10 июня на регулярной основе будут выполняться рейсы в столицу Марокко Рабат. Также будет восстановлено авиасообщение со столицей Хорватии Загребом. Возобновится и чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва – Тирана. Страна готова принимать российских туристов без визы и ПЦР-тестов.

Ранее туроператоры составили топ-5 городов для бюджетного отдыха в июне. Несмотря на высокий спрос, недорого можно съездить в Сочи, Крым, Анапу, Калининград и Санкт-Петербург.