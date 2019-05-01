В Великобритании назначили нового главу Минобороны

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Новым главой Минобороны Великобритании стала министр международного развития Пенни Мордонт, передает Sky News.

Министра обороны страны Гэвина Уильямсона премьер-министр Тереза Мэй отправила в отставку. Решение принято в связи с утратой доверия.

По информации телеканала, увольнение Уильямсона связано с утечкой сведения в СМИ после заседания Совета национальной безопасности Великобритании на прошлой неделе. На этой встрече стало известно, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Британии с разработкой сети 5G.

После этого инцидента было запущено внутреннее расследование. Согласно некоторым данным, Уильямсон уволен из-за несанкционированного раскрытия информации.