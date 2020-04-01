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Москва 24

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Общество

18:29

В МИД рассказали, что ожидающих вылета из Дохи россиян обеспечили едой и питьем

за рубежом общество

Фото: AP Photo/thyssenkrupp elevator AG

Российские граждане, которые ожидают вылета на родину из аэропорта Дохи в Катаре, были обеспечены едой и питьем. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова телеканалу Москва 24.

"Наше посольство работало с катарской стороной. Наши люди обеспечены питанием, питьем, в ближайшее время мы сможем что-либо более определенное сказать", – обратила внимание Захарова.

По словам представителя российской дипмиссии, ситуация меняется ежечасно.

Кроме того, она подчеркнула, в МИД работают по всем направлениям для скорейшего вывоза россиян.

Ранее Захарова сообщила, что ведомство прилагает все усилия для возвращения россиян на родину.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

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