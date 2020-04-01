Мику Джаггеру сделают операцию

Лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию по замене сердечного клапана, сообщает Drudge Report со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Его прооперируют в Нью-Йорке на этой неделе. 75-летний музыкант должен полностью восстановиться и вернуться на сцену летом. По статистике, успешный исход такого вида операций равен 95 процентам.
В конце марта коллектив перенес концерты тура по США и Канаде из-за того, что Джаггеру нужно пройти лечение. Он извинился перед поклонниками группы и заверил, что "будет усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только сможет".
В декабре прошлого года стало известно, что Джаггер вместе с балериной Мелани Хамрик работает над балетом на музыку Rolling Stones. Его премьера запланирована на 2019 год. Уникальный балет представят на двух ведущих мировых балетных фестивалях. В него включили композиции You Can’t Always Get What You Want, Paint It Black and She’s a Rainbow.
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