В Германии у пенсионеров из-за долгов изъяли мопса

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В Германии у пожилой пары из-за неоплаченных налогов изъяли собаку. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Инцидент произошел в городе Ален. Изначально у пенсионеров хотели изъять инвалидную коляску, однако она оказалась собственностью страховой компании. Тогда чиновникам пришлось забрать мопса по кличке Эдда.

Собаку выставили на торги и продали за 750 евро. Новым хозяином мопса стала офицер полиции Микаэла Джордан. Впоследствии женщина выяснила, что у собаки есть серьезные проблемы с глазами. Животному потребовались четыре операции. Теперь Джордан планирует взыскать расходы с городских властей. Она требует компенсацию в размере 1,8 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что в Эстонии приняли закон, который позволит приставам изымать у должников проездные документы и автомобили. Кроме того, они смогут вводить ограничения на снятие наличных. Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года.