На Украине отменят призыв на срочную военную службу

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить законопроект об отмене срочной воинской службы по призыву с 1 января 2024 года. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

"Постановляю: кабинету министров разработать внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", – говорится в документе.

Отмечается, что данная инициатива направлена на повышение привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и развитие профессиональной армии.

Ранее Зеленский заявил о чрезмерном нагнетании СМИ ситуации вокруг Украины, отметив, что в реальности обстановка не столь напряженная.

По его словам, возникшая паника вызвала резкие колебания на финансовых рынках, инвесторы стали покидать Украину, все это негативно сказалось на экономике страны.