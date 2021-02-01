BioNTech намерена произвести в 2021 году 2 млрд доз вакцины от COVID-19

01 февраля, 22:30
Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Немецкая компания BioNTech рассчитывает произвести в 2021 году около 2 миллиардов доз вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС.
"Чтобы ответить на растущий мировой спрос, мы планируем произвести 2 миллиарда доз нашей вакцины от COVID-19 в 2021 году, увеличив ранее ожидаемый объем производства более чем на 50%", – говорится в заявлении компании.
Там отметили, что BioNTech успешно расширяет свои производственные мощности. Так, на данный момент уже завершена реорганизация работы на заводе в Бельгии, а в феврале стартует производство вакцины в Марбурге.
"Теперь мы возвращаемся к реальному графику поставок доз вакцины Евросоюзу", – сообщает компания.
Ранее BioNTech сообщала о планах произвести во всем мире до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.
В декабре прошлого года немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили заявку на регистрацию вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным препаратам.
За месяц до этого компании опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний, согласно которым риск заразиться коронавирусом при применении вакцины оказался более чем на 90 процентов ниже, чем без прививки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: