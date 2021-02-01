BioNTech намерена произвести в 2021 году 2 млрд доз вакцины от COVID-19

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Немецкая компания BioNTech рассчитывает произвести в 2021 году около 2 миллиардов доз вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС.

"Чтобы ответить на растущий мировой спрос, мы планируем произвести 2 миллиарда доз нашей вакцины от COVID-19 в 2021 году, увеличив ранее ожидаемый объем производства более чем на 50%", – говорится в заявлении компании.

Там отметили, что BioNTech успешно расширяет свои производственные мощности. Так, на данный момент уже завершена реорганизация работы на заводе в Бельгии, а в феврале стартует производство вакцины в Марбурге.

"Теперь мы возвращаемся к реальному графику поставок доз вакцины Евросоюзу", – сообщает компания.

Ранее BioNTech сообщала о планах произвести во всем мире до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.

В декабре прошлого года немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили заявку на регистрацию вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным препаратам.

За месяц до этого компании опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний, согласно которым риск заразиться коронавирусом при применении вакцины оказался более чем на 90 процентов ниже, чем без прививки.