В США более 20 человек погибли из-за аномальных холодов

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В США число жертв аномальных холодов со снегопадами выросло до 21 человека, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Четыре человека были обнаружены замерзшими рядом со своим домами в штатах Иллинойс, Висконсин и Мичиган. В Милуоке женщина замерзла в своей квартире после поломки термостата. В штате Айова шесть человек погибли в ДТП, возникших из-за погодных условий.

Самая низкая температура в четверг зафиксирована в городе Интернэшнл-Фоллс в штате Миннесота – -42,8 градуса. Из-за сильных морозов частично обледенел Ниагарский водопад. Президент США Дональд Трамп назвал аномальные холода доказательством того, что глобального потепления не существует.

