Казахстан стал председателем ЕАЭС

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Казахстан стал председателем Евразийского экономического союза, сообщает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что он сменил Белоруссию на этой должности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал полноценную реализацию договора о союза одним из приоритетов страны как председателя ЕАЭС.

Также глава государства отметил важность устранения барьеров и развития взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать специальное мобильное приложение для упрощения пересечения границ между странами ЕАЭС. Он отметил, что в рамках объединения уже реализуются различные цифровые проекты.