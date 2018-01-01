Госдеп подтвердил гибель американцев в авиакатастрофе в Коста-Рике

1 января, 11:14
Фото: ТАСС/Zuma/Public Security Ministry
Гибель граждан США при авиакатастрофе в Коста-Рике подтвердили в Госдепартаменте Штатов. Точное число жертв трагедии еще не сообщается, завил представитель ведомства.
"Мы можем подтвердить, что ряд граждан США погибли в авиакатастрофе в Коста-Рике 31 декабря 2017 года", – цитирует собеседника РИА Новости. В Госдепартаменте отметили, что дальнейшие подробности не станут сообщать из уважения к семьям погибших. США продолжат отслеживать ситуацию, находясь в контакте с властями Коста-Рики.
Небольшой самолет авиакомпании Nature Air потерпел крушение в гористой местности у провинции Гуанакасте. По данным местных властей, в катастрофе погибли 12 человек – два пилота и десять граждан США.
Президент Котса-Рики заявил, что правительство страны сделает все возможное для поддержки семей погибших. Все экстренные службы страны работают над ситуацией, основные усилия сосредоточены на поисках тел погибших.
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