26 июня 2013, 14:43Ярмарки
Ярмарки выходного дня начнут работать в Новой Москве с 28 июня
Ставшие привычными для жителей и гостей столицы ярмарки выходного дня приходят в Новую Москву - в пятницу они начнут работать в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).
"Получая бесплатные торговые места на этих ярмарках, сельхозпроизводители сводят к минимуму путь продуктов к столу москвичей", - сообщает пресс-служба департамента.
Как сообщалось ранее, организация ярмарок будет полностью финансироваться из бюджета города, а это означает, что повышать цены торговцы не будут. На первом этапе в "тестовом режиме" откроются десять ярмарок.
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