Ярмарки выходного дня начнут работать в Новой Москве с 28 июня

Ставшие привычными для жителей и гостей столицы ярмарки выходного дня приходят в Новую Москву - в пятницу они начнут работать в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

"Получая бесплатные торговые места на этих ярмарках, сельхозпроизводители сводят к минимуму путь продуктов к столу москвичей", - сообщает пресс-служба департамента.

Как сообщалось ранее, организация ярмарок будет полностью финансироваться из бюджета города, а это означает, что повышать цены торговцы не будут. На первом этапе в "тестовом режиме" откроются десять ярмарок.

