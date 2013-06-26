Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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26 июня 2013, 14:43

Ярмарки

Ярмарки выходного дня начнут работать в Новой Москве с 28 июня

Ставшие привычными для жителей и гостей столицы ярмарки выходного дня приходят в Новую Москву - в пятницу они начнут работать в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

"Получая бесплатные торговые места на этих ярмарках, сельхозпроизводители сводят к минимуму путь продуктов к столу москвичей", - сообщает пресс-служба департамента.

Как сообщалось ранее, организация ярмарок будет полностью финансироваться из бюджета города, а это означает, что повышать цены торговцы не будут. На первом этапе в "тестовом режиме" откроются десять ярмарок.

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ярмарки экономика и предпринимательство
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