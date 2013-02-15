Последствия метеоритного дождя над Уралом не отразятся на Москве - МЧС

Последствия метеоритного дождя, прошедшего над Уралом, не отразятся на Москве. Об этом заявила замначальника управления информации МЧС Елена Смирных в эфире телеканала "Москва 24". По ее словам, системы энергетики и сотовой связи работают устойчиво, в том числе в столичном регионе.

Напомним, утром 15 февраля на Урале упал метеорит. От взрыва во многих домах в населенных пунктах Челябинской области выбило стекла. По предварительным данным, метеорит прошел от Казахстана через юг Тюменской, Курганской и Свердловской областей и, предположительно, взорвался в небе.

В настоящее время территории обследуются. Сообщается, что кусок упавшего на Землю метеорита обнаружен в Челябинской области. Падение небесного тела подтверждают в правоохранительных органах.

Власти Челябинска сообщают о многочисленных обращениях людей в больницы с порезами и ушибами. В частности, ранены несколько школьников и рабочих металлургического завода, где рухнул потолок. Очевидцы рассказывают, что в домах выбило стекла. По их словам, в настоящее время идет эвакуация людей из зданий, а также детей из школ.

По словам заместителя начальника управления информации МЧС России, ситуация находится под контролем. За помощью в медпункты обратились около 50 человек по всему Уральскому федеральному округу. Люди пострадали от выбитых стекол в домах.

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