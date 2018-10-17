Фото: ТАСС/Снимок с видео/kerch.com

Специалисты завершили осмотр здания колледжа в Керчи и не обнаружили новых опасных предметов, передает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

"Здание взрывотехники, по нашей информации, обследовали. Больше опасных предметов не обнаружено. Подозрений не было, но обследовать было необходимо", – сказал собеседник агентства.

17 октября, в столовой политехнического керчинского колледжа произошел взрыв. На данный момент известно о 17 погибших и около 50 пострадавших.

Также установлена личность молодого человека, который устроил взрыв. Кроме того, он расстрелял людей в керченском колледже. Им оказался студент четвертого курса колледжа – 18-летний Владислав Росляков.

Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в библиотеке колледжа.

В связи с инцидентом в Крыму объявили режим ЧС. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.

Данные по жертвам постоянно уточняются. В связи со взрывом открыт телефон горячей линии 8 (3652) 55-09-05.

В Крыму будет объявлен трехдневный траур.

Соболезнования родным и близким погибших выразили Владимир Путин, Сергей Собянин и Дмитрий Медведев.

Подробнее о том, как разворачивается ситуация вокруг взрыва в колледже в Керчи, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

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