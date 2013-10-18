На Покровке отреставрирована старинная вывеска на доме XVIII века

На улице Покровка в центре Москвы отреставрирована историческая надпись "Булочная" на фасаде построенного в XVIII веке здания, которое является объектом культурного наследия, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Старая вывеска на доме №1 была отремонтирована на народные средства. Она была обнаружена в 2012 году после удаления пластмассовых коробов, установленных в 1980-е годы, и представляла собой трудночитаемое наслоение трех надписей, нанесенных в разные годы на керамическую облицовку начала XX века.

Открытие вывески состоится 22 октября. Этот проект - уже второй в практике народной реставрации исторических вывесок. Первым было восстановление в прошлом году аптечной вывески 1910-20-х годов на Малой Бронной.