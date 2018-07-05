Модульные избирательные участки могут использовать после выборов мэра Москвы

5 июля, 17:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Модульные избирательные участки могут использовать и для голосований после выборов мэра Москвы, если этот опыт окажется успешным, сообщил член рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы Григорий Мельконьянц.
По его словам, мобильные участки – это новый, но интересный формат. Также Мелконьянц выразил уверенность, что в Московской области найдутся места для размещения таких конструкций, передает Агентство "Москва".
Он уточнил, что модули соответствуют всем установленным для них нормам: в них есть места для наблюдателей, кабинки для тайного волеизъявления, по две урны, камеры видеонаблюдения. Также в них выдержан необходимый температурный режим, и все соответствует пожарной безопасности.
"Созданные условия позволят членам избирательных комиссий достойно выполнить свои обязанности, а участникам голосования комфортно себя чувствовать на данных участках. Если опыт окажется успешным, то конструкции могут остаться на выбранных для них местах и использоваться для организации голосования на последующих выборах", – добавил Мельконьянц.
Ранее глава общественного штаба Алексей Венедиктов по наблюдению за выборами мэра Москвы сообщил, что главные требования к модульным избирательным участкам за пределами столицы соблюдены.
По его словам, всего было два основных требования: тотальное видеонаблюдение и разделение участков на местных выборах с участками для выборов мэра Москвы.
Выборы пройдут в Единый день голосования – 9 сентября.
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