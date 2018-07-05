Главные требования общественного штаба к "модульным" участкам для выборов мэра соблюдены

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Главные требования общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы к "модульным" избирательным участкам за пределами столицы соблюдены, сообщил глава штаба Алексей Венедиктов.

По его словам, всего было два основных требования: тотальное видеонаблюдение и разделение участков на местных выборах с участками для выборов мэра Москвы.

"То есть должны быть разные помещения, разные избирательные комиссии. Не всюду Московская область может предоставить нам помещения, потому что у них у самих выборы губернатора в этот день", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что около 200 избирательных участков собираются организовать за пределами столицы на выборах мэра Москвы.

После подписания соглашения о сотрудничестве с избиркомами Московской, Тульской и Калужской областей стартует этап по созданию условий для москвичей, которые в день выборов будут находиться на отдыхе или работать в соседних областях.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования – 9 сентября.