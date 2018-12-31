Путин призвал россиян сплотиться в единую команду

Владимир Путин в новогоднем поздравлении призвал россиян сплотиться в единую команду, чтобы страна развивалась успешно и каждый смог почувствовать изменения к лучшему. Полный текст поздравления опубликовал ТАСС.

Президент отметил, что в новом году у каждого свои ожидания, однако все хотят, "чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались".

Путин заявил, что всем жителям России предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни.

"Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой", – заявил президент.

В конце поздравления президент пожелал россиянам радости и благополучия, а "нашей любимой России – успехов и процветания".

Ранее свое новогоднее поздравление опубликовал Сергей Собянин. Мэр пожелал, чтобы новый год принес всем уверенность в завтрашнем дне, здоровье и доброе настроение.