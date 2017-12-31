Минфин удалил данные о зарплатах федеральных министров

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Министерство финансов России удалило с сайта сведения о зарплатах работников госорганов. Ранее их раскрыли на портале ведомства в наборе открытых данных.
Массив содержал сведения о среднемесячной заработной плате чиновников за 2016 год. В нем также назвали число работников различных структур и другие данные.
Согласно ранее опубликованной информации, больше всех заработал за год министр финансов – 1,73 миллиона рублей в месяц. За ним следует министр экономического развития, тогда еще занимавший этот пост Алексей Улюкаев – 1,266 миллиона рублей, на третьем месте министр энергетики – 1,155 миллиона рублей.
Отмечалось также, что в 2017 году зарплаты министров не индексировались. Впрочем они могли быть увеличены за счет окладов вакантных позиций в министерствах.
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