Минфин удалил данные о зарплатах федеральных министров

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Министерство финансов России удалило с сайта сведения о зарплатах работников госорганов. Ранее их раскрыли на портале ведомства в наборе открытых данных.

Массив содержал сведения о среднемесячной заработной плате чиновников за 2016 год. В нем также назвали число работников различных структур и другие данные.

Согласно ранее опубликованной информации, больше всех заработал за год министр финансов – 1,73 миллиона рублей в месяц. За ним следует министр экономического развития, тогда еще занимавший этот пост Алексей Улюкаев – 1,266 миллиона рублей, на третьем месте министр энергетики – 1,155 миллиона рублей.

Отмечалось также, что в 2017 году зарплаты министров не индексировались. Впрочем они могли быть увеличены за счет окладов вакантных позиций в министерствах.