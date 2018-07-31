В Пхукете откроется российское генконсульство

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В Пхукете (Королевство Таиланд) откроется российское генеральное консульство. Документ, подписанный Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном портале правовой информации.
МИДу поручено утвердить штатное расписание консульства и его численный состав.
На сегодняшний день российское генконсульство на территории Таиланда работает только в Бангкоке, в Пхукете находится почетное консульство.
Два дня назад на пляже Пхукета поймали крокодила. Охота на хищника, плавающего в море, продолжалась 10 дней. К операции по поимке животного привлекали даже дроны.