Дата голосования по Конституции будет назначена исходя из ситуации с COVID-19 – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин назначит дату общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции исходя из эпидемиологической ситуации. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это решение, которое принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные от ученых, специалистов профильных ведомств. Вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия и Роспотребнадзор разработали рекомендации для безопасной организации голосования по Конституции. Сообщалось, что они будут применяться в том случае, если в момент проведения голосования будут действовать ограничительные меры из-за коронавируса.

Голосование по проекту обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля, однако дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.