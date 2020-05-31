Совещания с участием Путина продолжатся в дистанционном режиме

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Совещания с участием Владимира Путина продолжатся в дистанционном режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". По его словам, президента нужно беречь.

"Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправдано, это никоим образом не влияет на его рабочий график", – подчеркнул представитель Кремля.

Он обратил внимание, что Путин активно работает. Также Песков выразил надежду, что уже в ближайшем будущем президент вернется к более публичным мероприятиям.

За последние сутки в России подтвердили 9 268 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 2 595 выявленных случая, на Московскую область – 757, на Санкт-Петербург – 369.

Всего в России зарегистрировано 405 843 случая коронавирусной инфекции, что на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 138 человек, за весь период – 4 693 человека. За сутки вылечились 4 414 пациента, за все время – 171 883.