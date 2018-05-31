Участок в ТиНАО выставят на торги для строительства объекта пищевой промышленности

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Столичные власти выставят на торги участок в Троицком округе для строительства объекта пищевой промышленности. Проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), сообщает Агентство "Москва".

Участок площадью в четыре гектара находится в поселке Рогово, владение 2 на территории поселения Роговское. Он свободен от строений и сооружений и не огорожен.

Победитель торгов построит там объект производственного назначения пищевой промышленности общей площадью около 77 тысяч квадратных метров.

Публичных слушаний не будет поскольку земельный участок сформирован в соответствии с разработанным проектом планировки.

Ранее глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что около 100 подвальных помещений будут выставлены на торги в Москве по льготной ставке.

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