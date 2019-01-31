В Госдуме оценили заявление об экономическом крахе Украины

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что ухудшение отношений с Россией грозит стране экономическим крахом.

"Даже дилетанту понятно, что экономика Украины всегда была выстроена на отношениях с Россией и любые ухудшения отношений приводили к ухудшению экономических показателей. То же самое происходит сейчас и будет происходить дальше", – приводит слова Чепы RT. Депутат считает, что Червоненко сделал такое заявление, потому что уже покинул свой пост и может говорить правду, в отличие от действующих министров. По словам Чепы, ситуация на Украине улучшится, если к власти придет "договороспособный человек".

Ранее бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко заявил, что Украина должна проводить самостоятельную политику, перестать унижаться перед Западом, быть "попрошайкой" и начать вести диалог с Россией.

В конце января президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужен мир с Россией. "Холодный, но мир. Люди устали от войны", – заявил он в день своего выдвижения кандидатом в президенты.