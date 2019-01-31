В ГД предложили ввести правила для перевозки опасных грузов в непогоду

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В России нужно ввести правила для перевозки грузов в плохих погодных условиях, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов Агентству "Москва".

Он отметил, что перевозки опасных грузов нужно осуществлять в определенное время, в том числе ночное.

"Особенно в условиях сильного снегопада. Я думаю, что должны быть введены особые правила движения для опасных грузов в непогоду", – сказал он.

26 января в Московской области на Симферопольском шоссе из-за сильного снегопада произошло 35 аварий с участием почти 70 автомобилей. Аварии происходили на отрезке с 24 по 59 километр шоссе. Крупное ДТП случилось также на Новорижском шоссе.