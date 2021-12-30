Песков рассказал о графике Путина 31 декабря

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Владимир Путин по определению не может иметь полностью выходной день 31 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У президента нет (31 декабря. – Прим. ред.) никаких официальных и публичных мероприятий. Такой полурабочий нерабочий день президента, стандартный", – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что президент будет встречать Новый год традиционно – в кругу родных, близких и друзей. При этом неделя перед Рождеством пройдет для Путина частично в рабочем режиме.
До этого глава государства рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам. Путин делает это самостоятельно, однако по магазинам при этом не ходит.