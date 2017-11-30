Медведев назвал Трампа адекватным и доброжелательным политиком

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Премьер-министр Дмитрий Медведев считает президента США Дональда Трампа доброжелательным политиком, адекватно воспринимающим все.

По словам премьера, внешне американский лидер создает впечатление политического деятеля, который желает наладить полноценные контакты.

Во время беседы на ноябрьском саммите АСЕАН в Маниле Трамп вспоминал о сотрудничестве России и США в период Второй Мировой войны, добавил Медведев. Президент Штатов говорил о важности сотрудничества для обеих стран. Путин также рассказывал, что у него нормальные личные взаимоотношения с Трампом, уточнил премьер.

При этом он отметил, что проблема не в личных отношениях, хотя это тоже важно. "Но это подчиненная история по отношению к тем решениям, которые принимаются, к той атмосфере, которая создается", – цитирует ТАСС Медведева. Он полагает, что в российско-американских отношениях она плохая. "Я бы сказал отвратительная. Она самая плохая за весь тот период, который я помню, а я помню еще встречи Леонида Брежнева с различными президентами США. И это, конечно, очень плохо", – констатировал Медведев.

От политики Вашингтона страдают бизнес страны, общество и сам Трамп, утверждает премьер-министр. Он рассказал, что представители бизнеса хотят работать на российском рынке. "Ко мне приезжают представители крупного бизнеса американского, там у нас есть комитет по иностранным инвестициям, 10 или 12 человек из Америки, это все первые лица корпораций, которые стоят сотни миллиардов долларов", – пояснил Медведев.

Однако он подчеркнул, что шанс на улучшение российско-американских отношений есть всегда. По его мнению, главное – начать полноценное общение по важнейшим вопросам.

Ранее премьер-министр говорил, что Трамп производит впечатление открытого человека, с которым можно обсудить различные темы. Тем не менее Медведев считает, что несмотря на возможность диалога и наличие контактов, отношения между государствами деградируют. Они находятся в самой низкой точке за последние десятилетия, заключил премьер.