30 октября, 13:45Политика
Песков заявил об отсутствии предложений для РФ в сфере безопасности от Запада
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Предложений для России по гарантиям безопасности на фоне расширения НАТО сейчас не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского профессора Джеффри Сакса.
Ученый ранее заявил, что Западу необходимо вернуться к предложениям Владимира Путина в сфере безопасности. Он отметил, что Украина гибнет из-за намерений США расширить состав НАТО.
"Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует, это точка зрения этого экономиста, не более того", – прокомментировал представитель Кремля.
Вместе с этим Песков отметил редкость подобных рассуждений в западном информационном пространстве. Однако, несмотря на это, дискуссия постепенно развивается.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не сомневается во вхождении Украины в состав НАТО. Он призвал страну не переставать бороться и заявил, что для нее необходимо разработать гарантии безопасности.
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