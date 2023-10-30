Песков заявил об отсутствии предложений для РФ в сфере безопасности от Запада

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Предложений для России по гарантиям безопасности на фоне расширения НАТО сейчас не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского профессора Джеффри Сакса.

Ученый ранее заявил, что Западу необходимо вернуться к предложениям Владимира Путина в сфере безопасности. Он отметил, что Украина гибнет из-за намерений США расширить состав НАТО.

"Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует, это точка зрения этого экономиста, не более того", – прокомментировал представитель Кремля.

Вместе с этим Песков отметил редкость подобных рассуждений в западном информационном пространстве. Однако, несмотря на это, дискуссия постепенно развивается.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не сомневается во вхождении Украины в состав НАТО. Он призвал страну не переставать бороться и заявил, что для нее необходимо разработать гарантии безопасности.



Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины