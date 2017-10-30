Казаков из России и зарубежья могут объединить в сообщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Казаков, которые живут в России и в других странах, предложили объединить в сообщество с единым руководством. Их объединение планируют закрепить законопроектом "О развитии российского казачества", подготовленном в Кубанском казачьем войске, сообщает RT.

По словам зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, идею объединиться выдвинули сами казаки.

"Мы не должны быть оторваны от единой казачьей семьи, от единого корня", – передал слова представителей казачества Водолацкий. Он также сообщил о просьбе казаков законодательно оформить "взаимодействие через наши консульства и представительства с казачьим зарубежьем". Депутат подчеркнул, что именно казаки являются "той мягкой силой, которая нужна сегодня России в дальних странах".

Сообщается, что на сегодняшний день крупные казачьи общества уже существуют в таких государствах, как Франция, Германия, Австралия, США, а также в странах СНГ. Как отметил Водолацкий, общая численность казаков в мире сейчас составляет более миллиона человек.