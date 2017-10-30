Владимир Путин открыл Мемориал жертвам политических репрессий

Фото: Агенство "Москва"

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл Мемориал "Стена скорби" в сквере у Садового кольца – на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова. В церемонии открытия также принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Мемориал жертвам политических репрессий "Стена скорби" представляет собой двусторонний горельеф с несколькими арками, составленный из многочисленных бронзовых человеческих фигур – жертв репрессий. Монумент установлен полукругом на специально подготовленной площадке. Высота памятника – 6 метров, длина – 32 метра.

По обеим сторонам от "Стены скорби" находятся бронзовые листы с текстом, на которых высечено слово "Помни" на языках бывших республик СССР, официальных языках ООН и немецком языке. На самом монументе – нет ни цифр, ни имен. Пространство мемориала облицовано различного вида гранитными плитами, дополняющими образ памятника. Площадь вокруг монумента вымощена чёрным сланцем из Карелии. Мемориал включает в себя композицию "Плачущие скалы", расположенную за бронзовым горельефом. В ее основании – природные камни из 58 российских регионов – от Соловков до Колымы, связанных с историей репрессий.

Там же высажены 10 голубых елей. Перед стеной установлены семь гранитных столбов с прожекторами, лучи которых направлены в небо. По задумке скульптора свет прожекторов олицетворяет души погибших людей. В ночные часы монумент освещается специальными лампами с мягким желтым свечением. После монтажа самого монумента было проведено благоустройство сквера – по художествен​ному решению автора памятника. Общая площадь благоустройства составила 0,54 га. В сквере выполнен ремонт лестниц, установлена архитектурно-художест​вен​ная подсветка.

Общественная инициатива по возведению в Москве мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби" была поддержана президентом Российской Федерации в 2015 года. Тогда Музеем истории ГУЛАГа был проведен открытый конкурс на создание лучшего проекта монумента, для участия в котором было подано 336 заявок.

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