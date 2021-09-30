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Политика

15:43

В Кремле выразили опасение из-за передачи Турцией вооружений Украине

власть политика

Фото: depositphotos/mariakarabella

В Кремле считают, что передача Турцией вооружений Украине может обернуться тем, что украинская сторона может использовать их против своего народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Москва обратила внимание на соглашение между Киевом и Анкарой о строительстве центра для обслуживания турецких беспилотников Bayraktar на украинской территории.

Песков отметил, что позиция Москвы об угрозе применения таких систем в Донбассе хорошо известна Анкаре.

Министерство внутренних дел Украины и турецкая Bayraktar накануне подписали соглашение о строительстве центра по обслуживанию и модернизации беспилотников недалеко от украинской столицы.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который ранее отменил запрет открывать ответный огонь без согласования.

По словам постпреда России в контактной группе Бориса Грызлова, данное заявление равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Кроме того, военные ведомства Украины и США ранее подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений и военной техники.

Также Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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