Путин рассказал об активном переходе РФ к низкоуглеродной экономике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин отметил активную работу по созданию в России условий для низкоуглеродной экономики.

"Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду", – заявил глава государства в ходе заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. По словам Путина, все это требует совместных действий как федеральных, так и региональных властей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что до конца текущего года будет подготовлен план адаптации экономики к энергопереходу. Соответствующие поручения уже подписаны.