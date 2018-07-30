Вашингтон хочет дискредитировать международную встречу по Сирии – МИД РФ

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Нежелание Америки присоединиться к международным дипломатическим усилиям связаны с попыткой дискредитировать их и принизить значение самого формата. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Российская газета".

Международная встреча по Сирии должна состояться в Сочи 30-31 июля и призвана содействовать политическому урегулированию конфликта в САР. На встречу приглашены представители правительства и вооруженной оппозиции Сирии. Также ожидаются наблюдатели от Иордании и ООН.

Однако Госдеп США заявил, что американская сторона не собирается принимать участие в переговорах.

Ранее РФ передала США конкретные предложения по возвращению беженцев к местам проживания в Сирии. О совместной деятельности в этой области договорились Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита в Хельсинки. Американская сторона прорабатывает представленные Россией инициативы по финансированию восстановления инфраструктуры в арабском государстве.

Пакет предложений предусматривает создание совместного плана по возвращению беженцев на прежние места проживания в стране. Прежде всего, планируется вернуть на родину сирийцев из Ливана и Иордании. Для этого на базе Амманского мониторингового центра создадут российско-американо-иорданскую группу, аналогичная появится и в Ливане.