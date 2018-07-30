Генерал Картаполов возглавил новое управление Минобороны

Фото: ТАСС/Николаев Александр

Экс-командующий войсками в Сирии и бывший командующий Западного военного округа генерал Андрей Картаполов назначен главой военно-политического управления ВС России – новой структуры Минобороны. Указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника Картаполова Андрея Валериевича заместителем министра обороны РФ – начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ", – сказано в документе.

Теперь в структуре российского военного ведомства 11 заместителей министра, включая двух первых замов и одного статс-секретаря.

Ранее в СМИ появлялась информация о планах создать новое главное военно-политическое управление на базе главка по работе с личным составом (ГУРЛС).