Союзникам США не нравится, что с ними разговаривают "через губу" – Путин

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Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что США выстраивают отношения с партнерами и союзниками "через губу", что никому это не нравится.

"Надеюсь, что это отношение – не только к нам, но и к их партнерам, даже союзникам. Вы думаете, что они рады что ли, что с ними "через губу" разговаривают? Это не нравится никому", – сказал российский лидер.

Путин добавил, что российская экономика уже научилась адаптироваться к санкциям со стороны Запада. Он также сказал, что РФ может вводить ответные санкции, которые чувствительны для партнеров.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос, зачем он встречался с президентом США Джо Байденом. Он подчеркнул, что от президента Соединенных Штатов многое зависит.

Глава государства выразил мнение, что отношения РФ и США войдут в нормальные рамки благодаря переосмыслению собственных приоритетов и осознанию, что период однополярного мира позади.