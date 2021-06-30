Путин пообещал разобраться с ценами за услуги ЖКХ в Тюменской области

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Владимир Путин заявил, что доплаты, которые взимались при переселении граждан из ветхого жилья в Тюменской области, являются какой-то ерундой.

"Для меня непонятно, что за доплаты, это какая-то ерунда. Я не очень понимаю, я вам обещаю, что с этим разберемся. Во-первых, непонятно, какая доплата. Во-вторых, цифры, которые вы мне назвали, они тоже, мягко говоря, обескураживают – и за воду, и за общий счетчик", – сказал президент в ходе прямой линии, отвечая на вопрос жителей поселка Демьянка, которые пожаловались на переселение из аварийного жилья с принудительными доплатами и на высокие тарифы за услуги ЖКХ.



Российский лидер добавил, что неоднократно посещал аварийное жилье. Переселение граждан из аварийного жилья, по его словам, должно сопровождаться поддержкой, а не поборами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит регионам оперативнее расселять жильцов аварийных домов. Предполагается, что это ускорит реализацию федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".