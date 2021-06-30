Путин прокомментировал действия Запада после прекращения военных учений РФ

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Владимир Путин оценил действия западных стран в ответ на прекращение военных учений РФ у границ Украины.

Российский лидер заявил, что во время российских учений на своей территории был поднят "большой шум" со стороны Запада, из-за чего было принято решение вывести войска.

"Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам", – сказал Путин.

Ранее на Украине начались масштабные военные учения Sea Breeze, которые продлятся до 10 июля. Всего в них будут задействованы около 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.

Россия призвала США и их союзников отказаться от учений Sea Breeze в Черном море. В диппредставительстве подчеркнули, что данные учения носят агрессивный характер и не соответствуют реальным задачам безопасности в регионе.