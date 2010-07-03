В Госдуме сочли курение кальянов нетрадиционным для христиан

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Курение кальянов является нетрадиционным для христиан, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко в ходе пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню без табака.

"Особенно пугает сейчас курение у молодежи, уход от традиционного курения. Они уходят у нас в курение электронных сигарет, вейпов, кальянов, что в общем-то нетрадиционно для христиан, для России", – цитирует Герасименко Агентство "Москва".

По словам парламентария, в Госдуме находится 12 законодательных инициатив, направленных на регулирование отношения в области табакокурения.

Ранее заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимической зависимостей ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ" Олег Кутушев заявил, что курение кальяна может спровоцировать развитие туберкулеза и других инфекционных заболеваний.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения.