Возможность сокращения новогодних праздников пока не обсуждалась – Песков

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможном сокращении нерабочих дней в январе следующего года из-за удлиненных майских праздников.
"Не знаю. Таких решений пока не принималось", – приводит его слова "Газета.ру".
Песков также предположил, что сокращать новогодние праздники вряд ли будут, так как дополнительные нерабочие дни введены "не ради гуляний", а по рекомендации эпидемиологов в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая с сохранением заработной платы. Свое решение глава государства объяснил необходимостью снизить заболеваемость коронавирусом.
Владимир Путин подписал указ о дополнительных выходных днях в мае
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