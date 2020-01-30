Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за понимание и критику

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Экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев после своей отставки обратился к жителям региона с благодарностью, сообщает "Интерфакс".

"Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной Республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику", – заявил Игнатьев в своем Instagram.

Ранее Михаил Игнатьев стал участников нескольких скандалов. Так, на торжественном мероприятии в честь Дня печати он заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют" власть. Пресс-служба главы Чувашии пояснила, что чиновник таким образом призвал к раскрытию сведений о заказчиках информационных войн. Сам же глава региона подчеркнул, что он имел в виду тех людей, которые и называют себя журналистами, однако преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, которые губернатор поднял высоко над своей головой. Такое поведение губернатора раскритиковал глава МЧС Евгений Зиничев. Он подчеркнул, что руководитель региона не должен вести себя подобным образом.

За нарушение этических норм Михаил Игнатьев был исключен из членов партии "Единая Россия". Кроме того, 29 января президент РФ Владимир Путин в связи с утратой доверия отправил главу Чувашии в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Олег Николаев.

Сообщается также, что выборы главы Чувашии запланированы на 13 сентября.